Spekulationen über DOBA Deutsche-Bank-Chef schließt Commerzbank-Fusion nicht aus

Der Deutsche-Bank-Chef sprach davon, dass in dem Institut in den letzten Jahren viel aufgeräumt worden sei. „Wir haben von der Stabilität her wahrscheinlich die besten Werte, die wir je gehabt haben.“ Die Bank müsse aber jetzt vor allem an der Profitabilität arbeiten. „Solange diese Profitabilität nicht da ist, werden wir auch in der Marktbewertung nicht höher kommen“, sagte er. „Die muss über die nächsten 18 Monate kommen.“ Wenn das geschehen sei, könne man auch über andere Dinge sprechen. Die Deutsche Bank wolle zudem ein globales Institut bleiben.