Spitzel-Skandal bei Credit Suisse Ausspionieren von Mitarbeitern: „Es gibt oft kein anderes Mittel“

Herr Matschke, die Credit Suisse hat offenbar einen ihrer Top-Banker von Detektiven beschatten lassen. Kommt es in der Schweiz und in Deutschland häufiger vor, dass Konzerne abtrünnigen Managern nachspionieren?

Prinzipiell ist dieser Fall mit extrem vielen Fragezeichen verknüpft. Eine dieser Fragen ist, durch wen die Beschattung des Managers überhaupt erfolgt ist. Ich habe in meiner 40-jährigen Berufserfahrung beim Bundesnachrichtendienst und als Privatermittler jedenfalls noch nie eine derart dilettantische Observation erlebt, bei der drei Männer in einem Auto dem Observierten nachfahren und dadurch entdeckt werden. Zum ersten werden Observierte nur in Ausnahmefällen direkt mit dem Auto verfolgt. Meist passiert das mittels Peilgeräten. Und selbst wenn Ermittler ein Auto direkt verfolgen, sitzen nie mehr als zwei Leute im Verfolgerauto. Man braucht einen Observanten zum Lenken des Autos und einen, der schnell zu Fuß die Verfolgung aufnehmen kann, etwa falls der Observierte parkt. Eine dritter Mann ist in jedem Fall nutzlos. Auf so eine Idee zur Observation kann nur eine Laienspielgruppe kommen.