Staatliche Förderbank: KfW-Förderkredite im vergangenen Jahr deutlich gesunken

Die KfW hat im vergangenen Jahr unter anderem wegen des Auslaufens der staatlichen Energiehilfen ein deutlich geringeres Volumen an Förderkrediten ausgereicht. Der Umfang der Förderdarlehen sank 2023 um rund ein Drittel auf 111,3 Milliarden Euro, wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. 2023 sei dennoch ein starkes Förderjahr gewesen.