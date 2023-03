Staatliche Förderbank KfW verdient weniger und feiert doch „erfreuliches Ergebnis“

Mit der Berufung von Katharina Herrmann in den Vorstand ist das sechsköpfige Führungsgremium wieder zur Hälfte mit Frauen besetzt. Die 54-Jährige, die seit dem 8. April 2022 als Generalbevollmächtigte in der KfW Bankengruppe tätig war, übernimmt im Vorstand die Verantwortung für das inländische Fördergeschäft.



