In Aufsichtskreisen hieß es am Morgen, die Bank verfüge inzwischen über eine „gute Kapital- und Liquiditätsausstattung“, wie eine Person mit Kenntnis der Beurteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) Reuters sagte. Für den neuen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing steht die Finanzstärke seines Hauses „auf Konzernebene außer Frage“, wie er in einem Brief an die rund 97.000 Mitarbeiter klarstellte. „Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. (...) Wir werden beweisen, dass wir eine andere Bewertung an den Finanzmärkten verdient haben.“