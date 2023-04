Starinvestor: Buffett warnt vor Panik wegen Bankenturbulenzen in USA

Buffett sagte auch, er würde um eine Million Dollar wetten, dass kein US-Einleger durch eine Bankenpleite Geld verlieren würde - wobei derjenige, der diese Wette verliert, das Geld für wohltätige Zwecke spenden würde. Buffett ist Chairman der Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway und sprach von Tokio aus mit CNBC. Der Investor ist derzeit in Japan, wo er fünf große Unternehmen besucht, in die Berkshire investiert ist. Berkshire hat sein Geld auch in mehrere Banken gesteckt. Eine Beteiligung an der Bank of America war Ende 2022 etwa 34,2 Milliarden Dollar wert.