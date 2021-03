Stellenabbau bei der Commerzbank „Wir quälen uns durch die Gespräche“

Wittmann wünscht sich, dass Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof an den Gesprächen teilnimmt. „Es wäre deutlich zielführender, Herr Knof würde sich selbst an den Tisch setzen und mit uns verhandeln“, sagte er. Bislang sprechen die Gewerkschafter mit Mitarbeitern der Personalabteilung und auch mal mit Personalvorständin Sabine Schmittroth. Verdi-Mann Wittman bemängelte, dass die Arbeitnehmervertreter „80-seitige Unterlagen zum Teil nur eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn“ erhielten. „Das Treffen ist dann keine Verhandlung mehr, das ist betreutes Lesen“, sagte er. Wittmann hat der Veröffentlichung der Zitate per Mail zugestimmt.