Stellenabbau UBS bereitet Kahlschlag bei Credit Suisse vor

Die UBS hatte von Anfang an signalisiert, dass sie die verlustbringende Investmentbank der Credit Suisse drastisch verkleinern will. Ursprünglich hatte sie geplant, die besten 20 Prozent der Investmentbanker zu behalten, vor allem in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation. Konkurrenten wie die Deutsche Bank AG, Jefferies Financial Group Inc. und Wells Fargo & Co. haben in den letzten Monaten zahlreiche Banker der Credit Suisse abgeworben.