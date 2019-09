Stellenabbau und Filialschließungen: Commerzbank-Umbau beschlossen

Die Commerzbank sucht ihr Heil in einem verschärften Schrumpfkurs. Stellenabbau, Filialschließungen, Verkauf von Tafelsilber – so lautet die Antwort des Vorstands auf das Zinstief und den immer härter werdenden Wettbewerb. Der Aufsichtsrat des teilverstaatlichten Konzerns billigte die Pläne, die das Institut bereits am vergangenen Freitag bekannt gemacht hatte, nach zweitägigen Beratungen am Donnerstag. Zugleich will die Bank viel Geld in die Digitalisierung stecken.