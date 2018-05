Die Deutsche Bank setzt unter ihrem neuen Chef Christian Sewing den Rotstift an. Wie das größte heimische Geldhaus am Donnerstag vor Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt mitteilte, soll die Zahl der Vollzeitstellen des Konzerns global von derzeit rund 97.000 in wenigen Monaten auf "deutlich unter 90.000" sinken. Alleine im Handel mit Aktien, wo zuletzt die Erträge eingebrochen waren und die Bank der Konkurrenz hinterher lief, soll rund ein Viertel der Jobs wegfallen. Der Großteil des Abbaus, der bereits begonnen hat, werde bereits im laufenden Jahr über die Bühne gehen. Ein Insider hatte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch gesagt, die Bank wolle rund 10.000 Stellen streichen.