Steuerhinterziehung: Frankreichs höchstes Gericht annulliert Milliardenstrafe gegen die UBS

Das höchste Gericht in Frankreich hat eine Strafe von 1,8 Milliarden Euro gegen die Schweizer Großbank UBS in einem Steuerhinterziehungsverfahren aufgehoben. Nach dem Urteil wird der Fall nun an eine untere Instanz zurückverwiesen. Dort werde eine neue Entscheidung über die Strafzahlung getroffen, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Damit gab es der Berufung der UBS in dem jahrelangen Verfahren teilweise statt.