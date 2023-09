Steuerhinterziehung: Frankreichs höchstes Gericht entscheidet im November im UBS-Steuerfall

Das höchste Gericht in Frankreich wird am 15. November über die Berufung der Schweizer Großbank UBS in einem jahrelangen Steuerhinterziehungsverfahren und die verhängte Milliardenstrafe entscheiden. Das sagte Anwalt Patrice Spinosi, der das größte Schweizer Geldhaus vertritt, am Mittwoch nach einer Anhörung vor dem Kassationsgerichtshof. Die Berufung vor dem höchsten Gericht des Landes ist die letzte Chance der UBS, ein Urteil aus dem Jahr 2021 ganz oder teilweise zu kippen.