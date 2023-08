Steuern: Bericht: EZB hat Einwände gegen Banken-Übergewinnsteuer in Italien

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einem Zeitungsbericht zufolge Einwände gegen die in Italien beschlossene Übergewinnsteuer für Banken. Die EZB bereite ein entsprechendes Schreiben an Italien vor, berichtete die Tageszeitung “Corriere della Sera„ am Freitag ohne Angabe von Quellen. In dem Brief solle kritisiert werden, dass die italienische Regierung die Sondersteuer in der vergangenen Woche angekündigt habe, ohne vorher die italienische Notenbank oder die EZB zu informieren, wie es nach EU-Vorschriften vorgesehen sei. Die Ankündigung der Steuer hatte für heftige Turbulenzen bei italienischen Bankaktien gesorgt. Erst als die Regierung eine Obergrenze für die Steuer setzte, beruhigten sich die Märkte wieder.