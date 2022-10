Steuerschaden von 40 Millionen Euro? Hat diese Skandalbank jetzt auch noch eine Steueraffäre am Hals?

Die Angeklagten sollen zuletzt im Großraum Rhein-Main für die deutsche Tochter der Depfa tätig gewesen sein. Drei Angeklagte sollen sich in drei Jahren an den Deals beteiligt haben, zwei nur in zwei Jahren. Weder Landgericht noch Staatsanwaltschaft nannten den Namen der anderen Bank. Der deutsche Staat hatte die Überbleibsel der Depfa 2021 an die österreichische Bank Bawag veräußert.