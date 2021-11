Studie Klimaschutzziele für mehrere Großbanken existenzbedrohend

Die Pariser Klimaschutz-Vorgaben dürften einer Studie zufolge eine Reihe von europäischen Großbanken in Bedrängnis bringen. Besonders gefährdet seien auf das Firmenkundenkreditgeschäft ausgerichtete Häuser, wie der Bankenberater zeb gestützt auf eine Analyse öffentlich verfügbarer Daten prognostizierte. Denn diese hätten gemessen am Kreditbuch den höchsten Anteil an Finanzierungen von Treibhausgas-produzierenden Firmen. Gleichzeitig seien einige dieser Institute in den vergangenen Jahren nicht sehr profitabel gewesen.