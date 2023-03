SVB-Crash So haben deutsche Start-ups die Pleite der Silicon Valley Bank erlebt

Katharina Riederer hat sich noch nicht entschieden, ob sie ihr Geld bei der SVB komplett abziehen wird oder bleibt. Auf andere Banken ist sie schon zugegangen, ihr Geld will sie breiter verteilen. „Start-ups müssen aus der Krise lernen, sich zu diversifizieren“, schlussfolgert sie. Für den Berliner Gründer, der anonym bleiben will, ist die Lehre einfach: Sein Geld will er in Zukunft komplett – und nicht nur in Teilen – bei der Sparkasse parken.



