Tariferhöhung: Sparkassen-Gehälter steigen um mehr als zehn Prozent

Die Einigung in der Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, die Samstagnacht in Potsdam erzielt wurde, betrifft auch die Mitarbeiter der deutschen Sparkassen. Ab März 2024 steigen wahrscheinlich die Gehälter, vorher gibt es noch Inflationsausgleichsgelder. Die Gewerkschaft Verdi hat an zwei Beispielen für Bloomberg News berechnet, was das genau bedeutet.