Tarifkonflikt: Verdi will Streik bei Commerzbank-Tochter fortsetzen

Bei der Commerzbank-Tochter ComTS kehrt keine Ruhe ein: Nach dem Warnstreik am Dienstag und Mittwoch will nun die Gewerkschaft Verdi in den kommenden zwei Wochen die Arbeit für mehrere Tage erneut niederlegen. „Der Warnstreik ist vor allem im Bereich der Compliance- und Zahlungsverkehr voll eingeschlagen“, sagte am Mittwochnachmittag Frederik Werning, Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Bankgewerbe aus dem Münsterland. ComTS-Beschäftigte in Hamm, Duisburg, Erfurt, Magdeburg und Halle folgten den Aufruf der Gewerkschaft und beteiligten sich an dem Warnstreik.