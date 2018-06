Für den Wirtschaftsdramatiker Goethe beginnt die moderne Weltordnung eben nicht mit der Arbeitsteilung oder mit dem Tauschgeschäft, sondern mit der Schöpfung des Geldes, in dessen Zeichen sie künftig steht. Dieses Geld ist im Faust durch die (verborgenen) Edelmetallschätze des kaiserlichen Landes gedeckt – weshalb der Kaiser sich bei seiner Geld-und Kreditschöpfung sozusagen selbst beleiht, indem er eine Hypothek auf sein Land aufnimmt – und sich eben dadurch zugleich zum Vasallen des Geldes erniedrigt: König und Knecht in einer Person, ganz so, wie die EZB heute. Es ist Faust, der den Kaiser darauf aufmerksam macht: „Das Übermaß der Schätze, das, erstarrt, / In deinen Landen tief im Boden harrt / Liegt ungenutzt. Der weiteste Gedanke/ Ist solchen Reichtums kümmerlichste Schranke; / Die Phantasie, in ihrem höchsten Flug, / Sie strengt sich an und tut sich nie genug. / Doch fassen Geister, würdig, tief zu schauen, / zum Grenzenlosen grenzenlos Vertrauen.“