Telekom, Commerzbank, Siemens Die Quartalszahlen des Tages

Dürr erwartet Rekordwerte bei Umsatz und Aufträgen

Der Anlagenbauer sieht sich bei Umsatz und Auftragseingang auf Rekordkurs. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um zwei Prozent auf 2,73 Milliarden Euro, bis Jahresende könnte er mehr als 3,8 Milliarden Euro erreichen. Vor allem in China sei die Auftragspipeline gut gefüllt. Das bereinigte operative Ergebnis ging in den ersten drei Quartalen allerdings um zwölf Prozent auf 178,5 Millionen Euro zurück.