Tomtom, Morgan Stanley, Goldman Sachs Die Quartalszahlen des Tages

Tomtom hebt nach Gewinnanstieg Ausblick an

Das Ende einer Partnerschaft mit dem Lkw-Bauer Volvo hat die Anleger von TomTom aufgeschreckt. Die Aktien des niederländischen Navigationsgeräte-Anbieters sackten am Dienstag um bis zu 8,8 Prozent auf 6,54 Euro ab. TomTom kündigte an, die 2016 vereinbarte Kooperation mit Volvo werde 2019 auslaufen. Diese Nachricht überlagere die positiven Ergebnisse des dritten Quartals, urteilten die Analysten der Bank ING. Sie erwarten, dass Volvo nun wahrscheinlich mit Google zusammenarbeiten wird. Der US-Technologiekonzern beliefert bereits die Allianz der Autohersteller Renault-Nissan-Mitsubishi mit Infotainment-Diensten.