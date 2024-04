Die Schweizer Regierung will mit strengeren Regeln für die UBS ein zweites Debakel wie bei der Credit Suisse verhindern. So empfiehlt das Finanzministerium strengere Eigenmittelanforderungen insbesondere für die größte Bank des Landes. „Damit sollen die Kapitalbasis gestärkt und die Abwickelbarkeit verbessert werden“, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zur Reform der Bankenregulierung.