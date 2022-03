Trendwende Commerzbank setzt sich höhere Ziele für 2024

Die weiteren Entwicklungen in Russland und der Ukraine verfolge die Bank genau und werde „ihre Geschäftsstrategie und ihre Risikoeinschätzung kontinuierlich an die aktuelle Lage anpassen“. Das Engagement der Commerzbank in den beiden Ländern sei „überschaubar und wurde in der Vergangenheit bereits deutlich reduziert“, bekräftigte das Geldhaus.



In Russland habe die Bank ein Risiko von 1,3 Milliarden Euro netto, das seien gerade einmal rund 0,4 Prozent des Gesamtengagements der Commerzbank. Außerdem habe sie Risiken mit Russland-Bezug in Höhe von rund 600 Millionen Euro, vor allem durch Vorfinanzierung für Rohstoffexporte. Das Engagement in der Ukraine liege bei unter 100 Millionen Euro.