Triste Bonussaison: Deal-Dürre: Berenberg bereitet Banker auf schmalere Boni vor

Im Februar kündigte die Bank an, dass sie in diesem Jahr rund 100 weitere Mitarbeiter einstellen wolle. Dann folgte die Deal-Dürre. „Aufgrund des herausfordernderen Umfelds haben wir unsere Kostenbasis frühzeitig auf die richtige Größe gebracht und sind zuversichtlich, was unsere Aussichten bis ins Jahr 2023 und darüber hinaus angeht“, sagte Janssens am Freitag.