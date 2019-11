Trotz Gewinnsprung im dritten Quartal Commerzbank kippt Gewinnziel für 2019

Im dritten Quartal stieg das Nettoergebnis um gut ein Drittel auf 294 Millionen Euro, die Erträge um zwei Prozent auf 2,18 Milliarden Euro. Damit bestätigte der Konzern die bereits Ende Oktober vorab veröffentlichten Zahlen. „Im dritten Quartal haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Das lag vor allem an höheren Erträgen, verringerten Kosten und einem niedrigen Risikoergebnis“, sagte Finanzchef Stephan Engels am Donnerstag. Dennoch hat die Commerzbank in den ersten neun Monaten unter dem Strich nur 684 Millionen Euro verdient – neun Prozent weniger als Vorjahreszeitraum. Auch das Kapitalpolster verringerte sich: Ende September lag die harte Kernkapitalquote bei 12,8 (Ende Juni: 12,9) Prozent.