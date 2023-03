UBS-Credit-Suisse-Deal Diese Bank hätte beinahe eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst

Leider nein. Drei Faktoren entscheiden darüber, ob eine neue Weltfinanzkrise ausbleibt oder ausbricht.



Erstens: Die Börsen müssen sich beruhigen. Zu Erinnerung: Die Krise der Credit Suisse war durch deren stark gefallenen Aktienkurs ausgelöst worden – mit der Folge, dass auch die Aktien weiterer Banken abgestürzt sind. Wenn sich die Panik an den Börsen angesichts der Rettung nun legen sollte, könnten sich diese Papiere erholen. Und den Geldhäusern bliebe ein Schicksal wie das der Credit Suisse erspart.



Zweitens: Die Kunden müssen ruhig bleiben. Solange sie nicht in Windeseile und in großem Stil Gelder von anderen Banken abziehen, droht diesen auch kein potenziell tödlicher Bank-Run. Zu einem solchen rasanten Abzug der Kundengelder war es im Zuge des Aktienkursabsturzes bei der Credit Suisse gekommen.