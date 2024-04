UBS: So will die Schweiz den nächsten Banken-Kollaps verhindern

„Ich sehe nicht viele Gründe, das Schweizer Regulierungssystem grundlegend zu ändern“, sagt Nicolas Veron, Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics in Washington und am Bruegel-Institut in Brüssel. „Was passiert ist, war kein großes Versagen im Sinne von ‚die Welt wird nie wieder so sein wie vorher‛. Es ist eher so etwas wie ‚wir haben unsere Lektion gelernt und werden es beim nächsten Mal besser machen‛.“