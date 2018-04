UBS steigert Gewinn

Im Kerngeschäft Vermögensverwaltung hatte die erhöhte Volatilität an den Märkten zu Beginn des Jahres viele der bis dahin zurückhaltenden Kunden aufgescheucht. Wenn sie ihre Anlagen umschichten und handeln, profitiert davon auch die UBS - etwa durch steigende Einnahmen aus Transaktionen. Im März habe sich diese Entwicklung jedoch wieder abgeschwächt. In den ersten drei Monaten 2018 flossen der Bank in der Sparte konzernweit netto 19 Milliarden Franken an Neugeldern zu. Das ist etwas weniger als im Vorjahreszeitraum.