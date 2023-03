Überforderte Beratungscenter Wieso ein Vorzeigevorhaben der Commerzbank stockt

Die Beratungscenter sind Callcenter, die Aufgaben der 350 Filialen übernehmen, die Knof schließen ließ, um Kosten zu sparen. Die Mitarbeiter der Beratungscenter sollen sich per Telefon und E-Mail um Kunden kümmern und zugleich Finanzprodukte verkaufen. Die Center sind ein zentraler Baustein in dem von Knof ausgerufenen Leitbild einer „digitalen Beratungsbank für Deutschland“, die ihre Kunden online und am Telefon genauso gut berät wie bisher in den Filialen. Eine Commerzbankerin analysiert die Relevanz der Center mit den Worten: „Die Dinger müssen fliegen, damit die Sanierung fliegt.“ Bloß: Bislang kleben die Center offenbar noch am Boden.