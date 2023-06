Übernahme: GAM-Finanzchefin tritt ab – Liontrust-Angebot formell gestartet

Liontrust will wie bereits zuvor angekündigt GAM vollständig übernehmen und bietet dafür 0,0589 eigene Aktien je GAM-Aktie – was zum Schlusskurs von Montag 52 Rappen je Aktie bzw. 84 Millionen Franken insgesamt entspricht. GAM schlossen am Montag bei 56,3 Rappen. Das Angebot wird voraussichtlich am 28. Juni beginnen und am 25. Juli enden. Die Ergebnisse sollen im August veröffentlicht werden.