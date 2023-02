Übernahme: Insider: Deutsche Bank prüfte im Herbst Credit-Suisse-Optionen

Die Credit Suisse hat im Laufe ihrer Strategieprüfung Verkaufspläne gewälzt und sich am Ende dafür entschieden, ihre Verbriefungssparte abzustoßen und den Großteil der Investmentbank in eine separate Firma unter der Marke First Boston auszugliedern. Weitere Verkäufe, insbesondere des Asset oder Wealth Managements, sind nicht geplant.