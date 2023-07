Übernahme: Investorengruppe kündigt konkurrierendes Angebot für Fondshaus GAM an

Liontrust will GAM im Tausch für eigene Aktien übernehmen. Die Andienfrist für das Angebot der Briten, das GAM mit 107 Millionen Franken bewertet, läuft noch bis 25. Juli. Der größte GAM-Aktionär Silchester kündigte an, seine Anteile Liontrust zu geben. Die Investorengruppe will den Prospekt für ihre GAM-Offerte am 17. August veröffentlichen. An der Börse machten die GAM-Aktien einen Kurssprung von 15 Prozent auf 0,48 Franken.