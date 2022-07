Übernahme Oldenburgische Landesbank will Degussa Bank kaufen

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will die Frankfurter Degussa Bank kaufen. Wie Insider der WirtschaftsWoche bestätigen, sind die Verhandlungen zu der Transaktion bereits weit fortgeschritten und könnten in wenigen Wochen abgeschlossen werden.



Die OLB, die den Finanzinvestoren Apollo und Grovepoint sowie einem US-Pensionsfonds gehört, ist zuletzt stark gewachsen. Ihre Eigentümer wollen sie bald an die Börse bringen.



Die auf Firmenkreditkarten spezialisierte Degussa Bank gehört bisher Christian Olearius und Max Warburg. Sie hatten das Institut 2006 von der niederländischen ING erworben.



Schon vor zwei Jahren hatten sie versucht, die Degussa Bank zu verkaufen, den Prozess aber wegen zu niedriger Gebote zeitweise wieder gestoppt. Seit Jahresbeginn hat das Projekt aber wieder Fahrt aufgenommen.