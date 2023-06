Übernahme: UBS will Bericht zufolge Credit Suisse Banker in Asien übernehmen

Die Schweizer Großbank UBS will einem Agenturbericht zufolge nach der Übernahme der Credit Suisse (CS) ihr Asien-Geschäft mithilfe der CS-Mitarbeiter ausbauen. Die Bank befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um mehr als 100 Investmentbanker unter anderem in Südkorea, Thailand, Vietnam und Indien zu übernehmen, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die endgültige Anzahl hänge von den Aufsichtsbehörden ab.