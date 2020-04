Überraschend gute Zahlen Macht Corona die Deutsche Bank zum Krisengewinner?

Dass die Bank auf den gestiegenen Bedarf ihrer Kunden reagiert, ist sicher richtig. Aber es ist nicht ohne Risiko. Während US-Banken die Risikovorsorge deutlich erhöhten, liegt sie bei der Deutschen Bank mit 44 Basispunkten aller Kredite weiterhin ausgesprochen niedrig und weit unter dem historischen Durchschnitt. Sollten in Folge der Coronakrise trotz staatlicher Hilfen mehr Unternehmen und Privatleute in Zahlungsschwierigkeiten geraten, würde das die Bank mit voller Wucht treffen – je stärker sie ihr Geschäft ausgeweitet hat, desto mehr. Das ist ein Unterschied zur Finanzkrise 2008. Damals standen die Banken am Anfang des Absturzes. Diesmal stehen sie am Ende.



