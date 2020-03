Überweisung Wie lange dauert eine Überweisung? – Infos und Fristen

2012 hat der Gesetzgeber festgelegt, dass der Geldtransfer von einem Konto zum anderen Konto einen Bankarbeitstag dauern darf. Trotzdem gibt es Unterschiede bei der Geschwindigkeit in der Abwicklung von Überweisungen. Überweisungen in Papierform dürfen länger in Anspruch nehmen. So dauern Papier-Überweisungen doppelt so lange wie Online-Überweisungen oder elektronische Überweisungen.