Ukraine-Krieg Raiffeisen prüft Verkauf oder Abspaltung von Russland-Geschäft

Die Präsenz in Russland werde man jedenfalls nicht leichtfertig aufgeben, sagte RBI-Aufsichtsratchef Erwin Hameseder in seiner Eröffnungsrede. Die Schadensminimierung habe oberste Priorität. Kritik übte Hameseder daran, dass der Bank „unmoralisches Verhalten“ vorgeworfen werde. „Wir seien der Verlockung des Geldes erlege und würden uns am Krieg bereichern wollen, völlig absurd“, so Hameseder. „Solche Vorwürfe sind inhaltlich ebenso falsch wie moralisch überheblich“.