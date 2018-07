Umkämpfter Stromnetz-Betreiber: KfW sticht Chinesen bei Netzbetreiber 50Hertz aus

Auch gegen die Übernahme des hochspezialisierten Werkzeugmaschinenbauer Leifeld Metal Spinnning durch einen ebenfalls chinesischen Investor will die Regierung ein Veto einlegen, wie die WirtschaftsWoche berichtete. Das Bundeskabinett werde vermutlich am Mittwoch Nein zu der Transaktion sagen. Allerdings liefen die Gespräche in der Sache noch. Das Ahlener Maschinenbauunternehmen Leifeld hat seine Wurzeln in den 1890er Jahren und verfügt über zwei Tochterfirmen in den USA und China. Es sieht sich als weltweit führend in ihrem Bereich bei Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt, aber auch im Auto- und Energiebereich eingesetzt werden. Das Wirtschaftsministerium hatte einen Kommentar zu einem möglichen Veto in dem Fall abgelehnt. Allerdings hatte eine Sprecherin angekündigt, Deutschland werde sich künftig wirkungsvoller gegen die Übernahme hiesiger Firmen durch Investoren aus dem Ausland wehren.