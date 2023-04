Umweltschutz: Laut EZB legen 16 Banken ihre Klimarisiken nicht ausreichend offen

Die EZB-Bankenaufseher haben 2020 einen Leitfaden für Geldhäuser zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken erstellt, in dem sie ihre Erwartungen an die Banken dargelegt haben. Zu den Gefahren, die die Behörden sehen, gehören etwa Investments in emissionsintensive Firmen und klimaschädliche Branchen.