WirtschaftsWoche: Herr Vater, Unicredit und Société Générale spielen angeblich einen Zusammenschluss durch. Wie sinnvoll ist eine paneuropäische Fusion dieser Größe?

Dirk Vater: Angesichts der Herausforderungen, vor denen Banken aktuell stehen, können auch große Zusammenschlüsse sinnvoll sein. Europas Banken müssen zwingend ihre Kosten reduzieren. Das liegt nicht nur an den niedrigen Zinsen, sondern auch an der Regulierung und der Digitalisierung, die hohe Investitionen notwendig macht. Wenn Zusammenschlüsse also tatsächlich am Ende zu Synergieeffekten führen und Kosten gespart werden können, machen sie Sinn. Das kommt aber auf den jeweiligen Fall an.