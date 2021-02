Urteil Citigroup erhält mehr als halbe Milliarde Dollar nach Überweisungsfehler nicht zurück

Branchenvertreter hatten zuletzt erklärt, sollte die Entscheidung gegen die Citi ausfallen, könnte das Banken künftig übermäßige Haftungsrisiken aussetzen und den 1,2 Billionen Dollar schweren US-Markt für Konsortialkredite destabilisieren.



Die Citigroup will das Urteil nicht hinnehmen. Eine Sprecherin erklärte, die Bank sei damit überhaupt nicht einverstanden und beabsichtige, Berufung einzulegen. „Wir glauben, dass uns das Geld zusteht und werden weiter eine komplette Rückerstattung verfolgen.“ Eine weitere Möglichkeit, zumindest den finanziellen Schaden zu begrenzen, könnte der Versuch sein, die Mittel bei Revlon zurückzuholen. Denn die Fehlüberweisung erfolgte von Citis eigenen Konten aus. Das dürfte jedoch zu noch mehr rechtlichem Ärger führen.



Mehr zum Thema: Deutsche Banken haben, reich versorgt von der Europäischen Zentralbank, Geld in rauen Mengen verliehen. Wegen des Coronacrashs droht nun eine Welle an Firmeninsolvenzen. Bringen die verschobenen Pleiten am Ende die Banken in Gefahr?