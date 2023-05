US-Bankenkrise: First Republic-Chef: Krise bei Wettbewerbern schuld an Zusammenbruch

Der frühere Chef der in Schieflage geratenen US-Bank First Republic hat das Scheitern der Wettbewerber als Grund für den Zusammenbruch des eigenen Instituts genannt. Das Geldhaus sei in den Strudel der Entwicklung geraten, erklärte Michael Roffler in einer vorbereiteten Stellungnahme für eine Anhörung vor dem Banken-Ausschuss des US-Senats am Mittwochabend.