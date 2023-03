US-Finanzmarkt Ein Hauch von Lehman: Die Gefahr ist nicht gebannt

Eine Woche voller Erinnerungen und Reminiszenzen an düstere Zeiten: Das Finanzsystem schrammte kurz an dem Lehman-Moment vorbei, in der Luft lag ein Hauch von „Whatever it takes“. Diese Formulierung von Ex-EZB-Chef Mario Draghi nutzte US-Präsident Joe Biden, als er versicherte, Regierung und Behörden würden alles tun, was nötig sei („whatever is needed“).