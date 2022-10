US-Geschäft: Insiderberichte: Deutsche Bank entlässt Investmentbanker in New York

Die Deutsche Bank hat einem Insider zufolge Mitarbeiter aus dem Emissions- und Beratungsgeschäft im Investmentbanking in New York entlassen. Das Institut baut wegen des schwachen Geschäfts mit Übernahmen und Fusionen Personal ab, wie eine mit den Plänen vertraute Person am Donnerstag sagte. Beschäftigte in den USA seien am Mittwoch über die Entscheidungen informiert worden. Wie viele Mitarbeiter vom Institut gehen müssten, sei unklar.