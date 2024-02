US-Gewerbeimmobilien: Leerverkäufer Petrus Advisers warnt pbb vor „Abwärtsspirale“

Die pbb bezifferte den Anteil von Immobilienentwicklungen an ihrem 32 Milliarden Euro schweren Portfolio per Ende September auf elf Prozent. Hufnagel warnte, die Bank könne in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn Immobilienentwickler pleite gingen. Mehrere sind bereits in die Insolvenz gerutscht, der prominenteste von ihnen ist die Signa-Gruppe des österreichischen Investors Rene Benko. Die pbb wollte sich mit Verweis auf das Bankgeheimnis nicht dazu äußern, ob und an welche insolventen Entwickler sie Kredite vergeben hat.