US-Großbank Citigroup baut weltweit 4500 Jobs ab

06. Dezember 2011 , aktualisiert 07. Dezember 2011, 04:49 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Schuldenkrise fordert die nächsten Opfer an der Wall Street: Die US-Großbank Citigroup will in den kommenden Quartalen weltweit etwa 4500 Stellen streichen, wie Firmenchef Vikram Pandit ankündigte.