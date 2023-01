USA: Wall Street verzeichnet schlechtestes Investmentbanking-Jahr seit 2016

Zu den von BCG erfassten Unternehmen gehören Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. und Morgan Stanley. Goldman Sachs arbeitete im vergangenen Jahr an Transaktionen im Wert von 982 Milliarden Dollar, der höchste Betrag unter allen von Bloomberg erfassten Banken. Das war etwa ein Viertel weniger als das Gesamtvolumen der US-Bank im Jahr 2021. An zweiter Stelle lag JPMorgan mit 733 Milliarden Dollar an Transaktionswerten, was einem Rückgang von mehr als einem Drittel gegenüber dem Vorjahr entspricht.