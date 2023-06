Verbraucherschützer „Die Sparkassen müssen wieder für die Menschen da sein”

Ein flächendeckendes Filial- und Geldautomatennetz sowie Zinsen aufs Ersparte – dazu wollen Verbraucherschützer in Bayern, Brandenburg und Hessen die Sparkassen verpflichten. Auf Basis eines Rechtsgutachtens fordern die Verbraucherzentralen der drei Bundesländer Änderungen der jeweiligen Sparkassengesetze. „Das Gutachten zeigt auf, dass verbraucherschützende Vorgaben in den Sparkassengesetzen der Länder möglich sind, wenn die Landespolitik es will”, teilten die drei Verbraucherzentralen am Dienstag mit. In den drei beteiligten Bundesländern stehen demnächst Landtagswahlen an: in Hessen und Bayern am 8. Oktober 2023, in Brandenburg am 22. September 2024.