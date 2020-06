Verdacht auf Marktmanipulation Wirecard-Investoren gehen nach Strafanzeige auf die Barrikaden

Dem Konzern wird seit Jahren in Medienberichten Fälschung von Bilanzen, vor allem bei Auslandstöchtern vorgeworfen. Eine vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebene Sonderprüfung durch KPMG konnte die Vorwürfe nicht vollständig ausräumen. Wirecard hatte jedoch vor der Vorlage des KPMG-Abschlussberichts Ende April noch erklärt, die Prüfer hätten keine Auffälligkeiten gefunden. Die BaFin sieht darin Marktmanipulation und zeigte Braun und die drei anderen Vorstandsmitglieder bei der Staatsanwaltschaft München I an. Die Vorstände erklärten, sie seien zuversichtlich, dass sich die Vorwürfe als unbegründet erweisen. Die Wirecard-Aktien waren am Freitag im nachbörslichen Handel um mehr als zehn Prozent in die Tiefe gerauscht.