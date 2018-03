Vergleich: Banker bekommen niedrigere Boni, aber höhere Gehälter

Zürich/FrankfurtZurückhaltende Kunden, volatile Märkte, härtere Regulierung - das laufende Jahr verlief für die Bankenbranche schlecht. Und so langsam zeichnet sich ab, was das für die Bonuszahlungen heißt. Die Schweizer Großbank Crédit Suisse bereitet ihre Leute auf kräftige Bonuskürzungen vor. Bankpräsident Urs Rohner hatte in der "Handelszeitung" angekündigt, dass der Bonustopf in diesem Jahr "deutlich geringer" ausfallen wird. In Schweizer Finanzkreisen ist von einer Kürzung von um die 40 Prozent die Rede. "Der Trend geht eindeutig nach unten", erklärte ein Sprecher der Crédit Suisse, genaue Zahlen sollen erst mit der Vorlage des Geschäftsberichts vorgelegt werden. Ähnliches war bei Wettbewerber UBS zu hören.